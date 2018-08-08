كاليفورنيا تكافح أكبر حرائق غابات في تاريخها

المصدر: وكالات

تواصل فرق الإطفاء مكافحة حرائق الغابات المستعرة حاليا بشمال كاليفورنيا الأمريكية التي تعد الأضخم في تاريخ الولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة .

وأكدت إدارة الإطفاء بالولاية أن الحرائق الهائلة أتت على نحو 1178 كيلومترا مربعا وأن فرق الإطفاء لم تتمكن سوى من محاصرة 34 % من الحريق الذي يستعر في المناطق النائية لكنه بات يهدد 11300 مبنى ما عجل بأوامر إجلاء قاطني تلك الأبنية.

من جهتها قالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن أكثر من 14 الفا من عناصر الإطفاء يكافحون من أجل السيطرة على حوالي 12 حريقا ضخما في جميع انحاء الولاية .