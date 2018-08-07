حريق "ميندوسينو" يوشك أن يصبح الأكبر في تاريخ كاليفورنيا

المصدر: أ ف ب

بات حريق مجمع ميندوسينو في شمال كاليفورنيا على وشك أن يصبح الأكبر في تاريخ الولاية الحديث، وفقا لأرقام أصدرتها السلطات المحلية الإثنين.

واستنادًا إلى أحدث حصيلة أوردها جهاز رجال الإطفاء في كاليفورنيا، فإنّ حريق مجمع ميندوسينو، الذي يشمل حريقين هما "حريق النهر" و"حريق المزرعة"، قد دمّر 110748 هكتارًا أي ما يعادل تقريبا حجم مدينة لوس أنجليس.

فبعد تخطّيه شدّة حريق "سيدار" الذي أتى في تشرين الأول/أكتوبر 2003 على 110579 هكتارًا، بات حريق مجمع ميندوسينو على وشك أن يتجاوز أيضا شدّة حريق "توماس" الذي دمّر 114078 هكتارًا في ديسمبر 2017.

وقال سكوت ماكلين المتحدث باسم جهاز الإطفاء في فيديو نشر على فيسبوك "للأسف، أتوقع أن أراه (حريق مجمع ميندوسينو) يُصبح الحريق الأول" من حيث الشدّة.

كما أنّ هناك حريقًا آخر هو "حريق كار" الذي قالت السلطات إنّ سببه "عطل ميكانيكي في عربة" تسبب في تطاير شرارات في ظروف جافة.

وأدى هذا الحريق إلى تدمير 1600 مبنى بما فيها ألف منزل. وتم نشر أكثر من 4200 رجل إطفاء لمكافحته، إلا أنهم لم ينجحوا سوى في احتواء 45% منه حتى الآن.

ومن بين الحرائق الأخرى التي تشهدها الولاية حريق فيرغسون الذي تم احتواؤه بنسبة 38%.