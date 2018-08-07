الإعصار "شانشان" يقترب من البر الرئيسي لليابان

المصدر: د ب أ

يتحرك الإعصار "شانشان" في اتجاه الشمال نحو البر الرئيسي لليابان اليوم الثلاثاء مع تحذير هيئة الطقس من الأمطار الغزيرة والرياح القوية والأمواج العالية.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار الـ 13 في هذا الموسم إلى اليابسة في شرقي اليابان صباح اليوم الباكر، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن العاصفة قد تولد موجات يصل ارتفاعها إلى عشرة امتار عندما تقترب من ساحل منطقة كانتو.

وحتى الساعة التاسعة صباحا (0000 بتوقيت جرينتش) ، كانت عين العاصفة على بعد 430 كيلومترا من شمال إلى شمال شرق جزر أوجاساوارا ، متجهة إلى الشمال والشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة مع بلوغ أقصى سرعة للرياح 126 كيلومترا في الساعة، مع هبوب زوابع بسرعة 180 كيلومترا في الساعة، حسب الهيئة.

وتعاني اليابان بالفعل من فيضانات مميتة وموجة حر قياسية.

والشهر الماضي، ضربت أمطار غزيرة غرب اليابان ، مما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات خلفت 225 قتيلاً وفقدان 11 شخصاً.

وعرقلت موجة الحر التي عصفت باليابان مباشرة بعد ذلك، جهود التعافي في العديد من المناطق المنكوبة. وهناك حوالي 3600 شخص ما زالوا في ملاجئ الطوارئ.

وقالت السلطات ان أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم من ضربات الشمس في تموز/يوليو مع ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في بعض المناطق.