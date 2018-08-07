مقتل 4 في انفجار بمنجم للفحم في الصين

المصدر: رويترز

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء نقلا عن السلطات المحلية أن أربعة عمال لقوا حتفهم ولا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين بعد انفجار في منجم صغير للفحم في إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين الليلة الماضية.

وقع الحادث في منجم زيموجيا للفحم الذي تديره شركة خاصة بمدينة بانتشو. وتبلغ الطاقة الانتاجية للمنجم 300 ألف طن سنويا.

وذكرت الوكالة الرسمية أن سبب الانفجار غير معلوم وأن أعمال الإنقاذ جارية حاليا.

جاء الحادث بعد مقتل 11 شخصا في يونيو حزيران في انفجار بمشروع لتعدين الحديد الخام في لياونينج.

وتقول سجلات لإدارة الطاقة في قويتشو إن أوامر صدرت للمنجم بإجراء إصلاحات بخصوص بعض الأمور المتعلقة بالسلامة خلال تفتيش أجرته السلطات المحلية في أواخر أبريل .

ولم يتسن الوصول إلى شركة بانان للفحم التي تدير المنجم للتعليق. وامتنعت بلدية مدينة بانتشو عن التعقيب.