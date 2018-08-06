سقوط طائرة على موقف للسيارات في كاليفورنيا

المصدر: البيان الالكتروني

سقطت طائرة صغيرة ذات محركين على موقف للسيارات في مركز للتسوق جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص هم كل من كانوا على متن الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو الطائرة وهي تسقط من علو مرتفع على بعد أقل من كيلومترين من مطار جون واين في مدينة سانتا آنا، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وهرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى مكان الحادث، بينما لم يصب أحد بأذى في موقف سيارات متجر ستابلز، الذي سقطت عليه الطائرة.

وقال المسؤول في الإطفاء، ستيف كونسيالدي، إن الطائرة وهي من طراز سيسنا كانت متجهة إلى المطار لكنها لم تستطع الوصول إليها في الوقت المناسب، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أن "الطائرة ضربت سيارة متوقفة فارغة خارج متجر ستابلز"، وتم تحديد هوية أحد الضحايا على متن الطائرة وهو نسيم غندان (29 عاما).

وأظهرت الصور حطام الطائرة الضخم والضرر الذي لحق بالمركبات في موقف السيارات.

وكتب أحد شهود العيان على تويتر: "في حياتي لم أكن أعتقد أنني سأرى طائرة تسقط من السماء".

وقالت شاهدة: "لقد رأيت الطائرة تسقط من السماء بينما كنت راكبة في سيارة زوجي على بعد 500 قدم من موقع التحطم".

وأضافت: "الطائرة خرجت من العدم وسقطت بسرعة كبيرة"، فيما تجري إدارة الطيران الفيدرالية حاليا تحقيقا في الحادث.