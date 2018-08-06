عشرات القتلى في زلزال قوي ضرب جزيرة إندونيسية

المصدر: جاكرتا - أ ف ب

قُتل 37 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات جراء زلزال قوي ضرب أمس جزيرة لومبوك في إندونيسيا، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووقع الزلزال وقوته 7 درجات على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي. وتلته هزتان خفيفتان إلى متوسطتين ونحو 24 هزة ارتدادية.

وقال الناطق باسم جهاز البحث والإنقاذ، أغوس سنجايا، إن الحصيلة بلغت 37 قتيلاً.

وتحدث سكان ماتارام عن هزة قوية دفعت الناس للخروج إلى الشارع، وتسببت بانقطاع الكهرباء، وأدت إلى إجلاء مرضى من المستشفى الرئيسي في المدينة. وأظهرت صور مرضى ممددين على أسرَّتهم خارج عيادة بينما الأطباء يعتنون بهم.

وروى وزير داخلية سنغافورة ك.شانموغام الذي كان في لومبوك لحضور مؤتمر أمني وقت وقوع الزلزال، كيف اهتزت غرفته في الطابق العاشر من أحد الفنادق بقوة. وقال على صفحته بفيسبوك: «تشققت الجدران وكان من المستحيل الوقوف».

وأصدر المسؤولون تحذيراً من حدوث تسونامي بعد الزلزال، إلا أنه تم إلغاؤه لاحقاً.

وصرّح دويكوريتا كارناواتي، رئيس وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء، للتلفزيون المحلي بأن مياه البحر بارتفاع حوالي 13 سنتيمتراً تدفقت على قريتين.

وتسبب الزلزال بأضرار طفيفة في مناطق حتى مدينة باندونغ في جزيرة جاوا على بعد حوالي 955 كيلومتراً من ماتارام، إلا أن سكان بالي المجاورة شعروا بقوة الزلزال. وقال أغونغ ويدودو، أحد سكان بلدة دينباسار في بالي، إنه شعر بهزتين قويتين.

وأضاف: «الهزة الأولى استمرت لفترة، بينما لم تستمر الثانية سوى ثانيتين أو خمس ثوان».

وتعرّض مبنى مطار بالي الدولي لبعض الأضرار إلا أن المدرج لم يتضرر وعادت العمليات إلى طبيعتها، بحسب مسؤولين في وكالة الكوارث.