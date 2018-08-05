زلزال بقوة 7 درجات يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر جزيرة لومبوك بإندونيسيا، بحسب ما أعلنته وكالة الجيوفيزياء والأرصاد الجوية الإندونيسية اليوم الأحد ، وذلك بعد أسبوع من مقتل 16 شخصا في زلزال آخر.

قد أصدرت الوكالة تحذيرا مبكرا من احتمالية وقوع موجات مد عاتية (تسونامي)،ولكنها سجلت موجات محدودة على الساحل بارتفاع نحو 13 سنتميتر، وذلك بعد دقائق من وقوع الزلزال الساعة السابعة وستة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي ( 1146 بتوقيت جرينتش).



وحذرت الوكالة من إمكانية وقوع موجات أعلى.



وقال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو إن الوكالة أصدرت أوامرها للسكان بالجزيرة بالابتعاد عن المناطق الساحلية وضفاف الأنهار.

وتم تسجيل 14 هزة ارتدادية عقب وقوع الزلزال.



وكان مركز الزلزال على بعد 18 كيلومترا شمال شرق منطقة نورث لومبوك بالجزيرة، وعلى عمق 15 كيلومترا.

وقد شعر سكان جزيرة بالي والجزء الشرقي من إقليم جاوة الشرقية بالزلزال.

ويشار إلى أن إندونيسيا تستضيف حاليا مؤتمرين وزاريين بشأن الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب مع استراليا في بالي ولومبوك.



ويذكر أن زلزالا بقوة 4ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب الجزيرة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 16 شخصا ومحاصرة المئات من متسلقي الجبال.

