حرائق كاليفورنيا تستعر وحاكم الولاية يطلب مساعدة واشنطن

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جيري براون مساعدة واشنطن أمس السبت ، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الآلاف من رجال الإطفاء جهودهم لإخماد بعض من أسوأ حرائق الغابات التي تشهدها الولاية.

وبحسب وكالة " د ب ا " فقد قال براون في طلبه للبيت الأبيض عقب أن زار المناطق المتضررة من الحرائق " مواجهة هذه الحرائق الشديدة تتطلب جهودا قوية" ، مضيفا " هناك حاجة لمساعدة اتحادية إضافية على الفور للحد من التهديد المباشر للصحة والسلامة العامة".

يبذل رجال الإطفاء جهودا لاحتواء 17 حريقا كبيرا في أنحاء الولاية، مستعرة منذ أسابيع، وأودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل.

وتشير وسائل الإعلام الأميركية أن هذا سادس أكبر حريق للغابات في تاريخ كاليفورنيا.

ويواجه أكثر من 12 ألف مبنى تهديدا بسبب الحرائق، كما تم إجلاء 18 ألف مواطن من منازلهم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء قال مسؤولون إن شخصا سابعا لقي حتفه في حريق غابات بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع اتساع رقعة حرائق أخرى أكثر من 25 بالمئة الليلة الماضية كما أنها مازالت تنتشر.

وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من السكان عن منازلهم فيما واجه عمال الإطفاء درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

ونقلت قناة تابعة لشبكة (سي.بي.إس) عن متحدث باسم شركة (بي جي آند إي) للكهرباء قوله إن عاملا في الشركة لقي حتفه في حريق (كار فاير) الذي يستعر على بعد نحو 261 كيلومترا إلى الشمال من سكرامنتو. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الشركة أو مسؤولي إطفاء للتعقيب.

وأودى حريق (كار فاير) وهو أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في تاريخ كاليفورنيا بحياة ستة أشخاص.

ويستعر حريقان آخران يعرفان باسم (مندوسينو كومبليكس) في مقاطعات مندوسينو وليك وكولوسا التي تقع إلى الشمال من مدينة سان فرانسيسكو. واتسعت رقعة حريقي (ريفر) و(رانش) لتشمل نحو 229 ألف فدان بحلول ساعة مبكرة من صباح أمس السبت ويعتبر أن السلطات احتوت 34 بالمئة منهما.

وقال مدير جهاز الإطفاء في كاليفورنيا كين بيملوت في مؤتمر صحفي أمس السبت إن حرائق الغابات في كاليفورنيا أتت على مساحة أكبر من الأراضي قبل المعتاد في "موسم الحرائق".

وأضاف "موسم الحرائق بدأ للتو. وما يبدو أننا ينبغي أن نشهده في ذروة موسم الحرائق، بحسابات التاريخ، هو في الواقع ما نراه في البداية".

وأتت حرائق الغابات في كاليفورنيا الأسبوع الماضي على نحو 290 ألف فدان من الأراضي أي أكثر من مثلي المتوسط خلال الفترة نفسها على مدى خمس سنوات وفقا لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا.

ويغطي حريقا (مندوسينو كومبليكس) ما يزيد عن ثلثي مساحة مدينة لوس انجليس وأسفرا عن إجلاء أكثر من 20 ألف ساكن ودمرا ما يربو على مئة مبنى.

واستعر حريقا (مندوسينو كومبليكس) ليصبحا أكبر من حريق (كار فاير) الذي راح ضحيته ستة أشخاص على الأقل ودمر أكثر من 1500 مبنى.

وتمكن عمال الإطفاء من احتواء 41 في المئة من حريق (كار فاير)بحلول صباح أمس السبت وسمحت السلطات للبعض بالعودة إلى منازلهم بعد إجلائها.