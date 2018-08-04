قطار يدهس 3 شبان في ألمانيا

المصدر: د ب أ

دهس قطار بضائع 3 شبان في محطة قطار بمدينة كولونيا الألمانية.

وذكرت الشرطة اليوم السبت أن اثنين من الثلاثة 20 و 21 عاما لقوا حتفهما جراء الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة صباح اليوم.

وأضافت أن الثالث 21 عاما في حالة حرجة حالية بالمستشفى.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان يقف الشبان الثلاثة على قضبان السكة الحديدية عندما داهمهم القطار.

ولم يتضح بعد سبب وقوف الشبان في هذا الموقع.

وبحسب بيانات قوات الدفاع المدني، لاحظ سائق القطار حدوث ارتطام قبيل محطة "إرنفيلد" بكولونيا، ما دفعه إلى استخدام مكبح الطوارئ.

واكتشف المسعفون بعد ذلك وجود الشبان الثلاثة أسفل عربات متفرقة للقطار.

وتأكد طبيب الطوارئ من وفاة أحد الشبان 29 عاما في موقع الحادث، بينما لقي الثاني حتفه في المستشفى متأثرا بجروحه.

وتجري الشرطة الجنائية في كولونيا تحقيقاتها في الحادث.