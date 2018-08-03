فيديو يوثق علامات الخوف على إحدى الفتيات الثلاث بعد قتلهن أباهن

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر مقطع فيديو لإحدى الفتيات الثلاث اللاتي قتلن أباهن في موسكو علامات الخوف عليها بعد قتله.

وقامت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية بنشر فيديو يوثق ردة فعل إحدى الفتيات الثلاث اللاتي قتلن أباهن البالغ من العمر 57 عاما في موسكو مؤخرا وفقا لروسيا اليوم.

واعتقلت الشرطة الفتيات الثلاث البالغات من العمر 17 و18 و19 سنة، وأثناء التحقيق الأولي أوضحن أن الأب تسبب لهن لفترة طويلة بمعاناة أخلاقية.

وأكد مصدر في جهاز الأمن الروسي أن إحدى الشقيقات الثلاث، اتصلت بالشرطة بعد جريمة القتل، حيث تم على أثر ذلك العثور على جثة الرجل وبها عدة طعنات وجروح في رقبته وصدره.

واعتقلت الشرطة الفتيات الثلاث البالغات من العمر 17 و18 و19 سنة، وأثناء التحقيق الأولي أوضحن أن الأب تسبب لهن لفترة طويلة بمعاناة أخلاقية وأن الأب البالغ من العمر 57 عاما، كان تحت تأثير المخدرات حيث هاجمهن بالسكين مما دفعهن للدفاع عن أنفسهن..

وانهالت الفتيات على والدهن بالطعنات بشكل متتال، لحظة غفوته على الكرسي، وسرعان ما تمكن من الهروب، ولكنه سقط ميتا على سلم المنزل بسبب فقدان الدم الشديد.