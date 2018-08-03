احتراق روضة أطفال في ألمانيا بسبب نقص المياه

المصدر: د ب أ

أتى حريق على روضة أطفال في أقصى شمال ألمانيا، بعدما عجز رجال الإطفاء عن العثور على المياه لمكافحة الحريق بسبب الجفاف الناجم عن استمرار موجة الطقس الحار.

وقال أوله كروجر من اتحاد قوات الإطفاء، إنه لم تتوفر الكميات اللازمة من المياه بالقرب من روضة الأطفال في قريبة فوردن بولاية شليزفيج-هولشتاين شمال ألمانيا لمكافحة الحريق، بسبب أسابيع من الطقس الحار والجفاف في ألمانيا.

واضطرت سيارات الإطفاء لجمع المياه من صنابير تبعد عن مكان الحريق بعدة كيلومترات.

وكان سبب الحريق على الأرجح هو أعمال استخدمت فيها مواد القطران بالقرب من روضة الأطفال المكسو مبناها بالخشب.

وشارك في عملية مكافحة الحريق أكثر من 100 رجل إطفاء.

وكانت الروضة مغلقة بسبب العطلة الصيفية. ولم يتضح بعد حجم الخسائر المادية الناجمة عن الحريق.