تحطم طائرة تقل 100 شخص على الأقل في المكسيك

المصدر: د ب ا

ذكرت وسائل إعلام مكسيكية الثلاثاء، أن طائرة ركاب تقل 100 شخص على الأقل تحطمت في ولاية دورانجو بشمالى المكسيك، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن طائرة تابعة لشركة أيرومكسيكو سقطت في ولاية دورانجو بشمال المكسيك اليوم الثلاثاء وقال حاكم الولاية إن الحادث وقع قرب المطار.

وكتبت شركة الخطوط الجوية المكسيكية على تويتر تقول إنها على علم بتقارير عن تحطم طائرة في دورانجو وتسعى للتحقق من المعلومات.

ونقل التلفزيون المكسيكي عن متحدث باسم الحماية المدنية في الولاية قوله إنه لا توجد تقارير عن قتلى في الحادث.