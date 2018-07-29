مقتل 3 أشخاص على الأقل في زلزال ضرب إندونيسيا

المصدر: وكالات

قالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم في زلزال قوته 6.4 درجة هز جزيرة لومبوك اليوم الأحد.

وأوضحت أن الضحايا الثلاثة من شمال وشرق الجزيرة التي يقصدها السياح الأجانب.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال يقع جنوب غرب ليلونجكن وعلى عمق 7.5 كيلومتر.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن شخصين لقيا حتفهما في شمال لومبوك وآخر في شرق لومبوك.

وقال زاينول مجدي، حاكم إقليم وست نوسا تنجارا، الذي يضم جزيرة لومبوك، "كان زلزالا قويا جدا."

كما ضرب الزلزال شرقي جزيرة بالي المقصد السياحي الشهير.