شمعة تنهي حياة عريس سعودي

المصدر: البيان الالكتروني

أنهت "شمعة" أوقدتها عروس خلال شهر العسل حياة زوجها في السعودية، حيث كانت سببًا في نشوب حريق هائل، لتنتهي بفقدان الزوج ، متأثرًا بالاختناق جراء الحريق.

وفي التفاصيل بحسب العربية نت فقد روى والد العريس مرتضى يوسف سهيل الخلف الواقعة قائلا: “عمر مرتضى 26 عاما، وتمت الخطبة في شهر رجب الماضي، والزواج قبل 27 يوما فقط”.

وعن آخر لقاء جمعه بابنه، أكد أنه اجتمع معه على وجبة العشاء في منزله، ثم ذهب مرتضى لغرفته لكي يخلد إلى النوم، وكانت زوجته قد سبقته للذهاب إلى الشقة، ثم فوجئت باتصاله ليخبرني عن وجود حريق، ولم يتمكن من السيطرة لأن الشقة كانت مغلقة.

وأكد والد مرتضى أن سبب الحريق هو شمعة، حيث إن الشمعة وقعت على دولاب للأحذية، والتأثر الكبير كان بسبب الاختناق من الدخان، مشيرًا إلى أن زوجته ترقد الآن في المستشفى في قسم العناية المركزة، لتأثرها بالدخان، وتأثر الرئتين لديها.