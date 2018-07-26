وفاة 3 أطفال شقيقات بسبب الجوع

المصدر: د ب أ

صرحت الشرطة الهندي اليوم الخميس بأن فحص جثث ثلاث اطفال شقيقات توفين في العاصمة نيودلهي قبل يومين أظهر أن سبب الوفاة هو سوء التغذية والجوع.

وكانت والدة الشقيقات الثلاث( 8 أعوام و4 أعوام وعامان) قد نقلتهن إلى مستشفى في شرق نيودلهي يوم الثلاثاء بعد أن فارقن الحياة.

وقال بانكاج كومار سينج ،نائب مفوض الشرطة :"يشير تقرير التشريح إلى أن وفاة الأطفال نتجت عن مضاعفات صحية مرتبطة بسوء التغذية والجوع".

وأضاف سينج أنه لم تكن هناك علامات إصابة على أجساد الأطفال ، ولم تشتبه الشرطة في وجود أي عمل إجرامي .

وقالت الشرطة نقلا عن الجيران إن الأطفال انتقلن إلى حي فقير في منطقة ماندوالي شرقي نيودلهي يوم السبت، مع والديهن بعد أن أجبرت الأسرة على ترك مكان إقامتها السابق لأنها لم تستطيع دفع الإيجار.

وذكرت الشرطة إن رب الأسرة كان سائق عربة ريكشو، ولكنها سُرقت منه قبل ذلك ببضعة أيام ، ليصبح عاطلا عن العمل.

وقال نائب رئيس حكومة نيودلهي ،مانيش سيسوديا، عبر تويتر :"خرج الأب من أجل العمل قبل الحادث ولم يعد منذ ذلك الحين. والأم غير مستقرة عقليا".

وقالت أميتا ساكسينا ،المشرفة الطبية في مستشفى لال بهادور شاشتري، :"يشير تشريح الجثث إلى أن الأطفال توفين قبل 12 إلى 18 ساعة من إحضارهن إلى المستشفى ... لم يظهر التشريح أي أثر للطعام في بطونهن ... من المحتمل أنهن لم يتناولن طعاما لمدة تتراوح مابين سبعة إلى ثمانية أيام".

وأمرت حكومة نيودلهي بإجراء تحقيق قضائي في الحادث.