حريق في مبنى بلندن وإجلاء العشرات

المصدر: رويترز

اندلع حريق هائل في مبنى سكني من خمسة طوابق في منطقة وست هامبستيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مما أجبر رجال الإنقاذ على إجلاء عشرات الأشخاص واستغرق إخماد الحريق نحو أربع ساعات.

وقالت فرقة إطفاء لندن إن نحو 100 من رجال الإطفاء و15 عربة إطفاء شاركوا في إخماد الحريق. وأضافت أن رجال الإطفاء أجلوا السكان من الطابق العلوي بسبب مخاوف من انهيار السطح.

وقال كلينتون موراي مدير مركز الإطفاء "من المعتقد أن الحريق بدأ في شقة بالطابق الرابع".

وأضاف "أنقذت طواقم الإطفاء شخصين من الطابق الأول وأخلى عدد من السكان الآخرين الطوابق السفلية.. استخدم نحو 50 ساكنا بناية عامة محلية كمركز للايواء".

وقالت فرقة الإطفاء في بيان إنه تم استدعائها في الساعة 0104 صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش). وأضافت أن سبب الحريق غير معلوم حتى الآن.

ولجأ الجيران إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر لقطات مصورة وصور للحريق.

وقالت فرقة الإطفاء إن خدمة إسعاف لندن أكدت عدم نقل أي شخص إلى المستشفى جراء الحريق.