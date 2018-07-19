فيل يلتقط طفلاً بخرطومه ويقتله

المصدر: د ب أ

قال مسؤول بهيئة الحياة البرية الأوغندية، اليوم الأربعاء، إن فيلا استشاط غضبا لأن الأطفال رشقوه بالحجارة، فالتقط طفلاً بخرطومه وقتله.

وقال بشير هانجي، المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية إن الأطفال كانوا يضايقون الفيل وهم في طريقهم إلى المدرسة من قريتهم لاتورو في مقاطعة نويا شمالي البلاد، الواقعة بجوار منتزه مورتشيسون فولز الوطني.

وأضاف هانجي: "قام الفيل بهجوم انتقامي، والتقط طفلا بخرطومه وألقاه على الأسفلت. فمات على الفور".

وغالبًا ما يشاهد السكان الأفيال وهي تسير على طول الطريق الذي يمتد بمحاذاة المتنزه الوطني، وتتسبب أحيانًا في توقف حركة المرور أو تتجول في القرى.

ويبلغ عدد الأفيال في أوغندا أكثر من خمسة آلاف، يعيش نحو نصفهم في متنزه مورتشيسون فولز الوطني.