بالفيديو.. نجاة رضيع من الموت بعد مرور شاحنة فوقه

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، نجاة طفل صغير من الموت بأعجوبة، وذلك بعد مرور شاحنة فوقه.

وبحسب "سكاي نيوز" نجا الطفل البالغ من العمر عاما ونصف، من الموت في الحادث الذي وقع في مخيم برج البراجنة بضاحية العاصمة بيروت، بعدما صدمته شاحنة وبات تحت المركبة.

وأظهر الفيديو، أن الطفل كان يسير بمفرده في المخيم التابع للـ"أونروا" بالعاصمة اللبنانية، وحين اقتربت منه شاحنة جمع النفايات في أحد المنعطفات، سقط تحتها ولم يعد يظهر نهائيا.

وسحب رجل مار من الشارع الطفل الصغير من تحت الشاحنة ثم حمله بين ذراعيه وبدا الناجي سالما من أي أذى.

وحظي الفيديو بمشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن فرحتهم بنجاة الطفل، بينما اعتبر آخرون ما حدث تقصيرا من الأهل على اعتبار أنه كان من الخطأ السماح للطفل في مثل هذه السن من السير بمفرده.