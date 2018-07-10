تطعيم الحصبة يقتل رضيعين

المصدر: د ب أ

دفعت الوفاة المفاجئة لطفلين رضيعين فور تلقيهما لقاحات التطعيم في ساموا، الحكومة إلى وقف برنامج التطعيم وإجراء تحقيق.

وتوفي الطفلان، وكلاهما يبلغ من العمر عاما واحدا، في غضون دقائق من تلقي تطعيم الثلاثي الفيروسي وهي الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في مستشفى في سافايي يوم الجمعة، وفقا للسلطات الصحية.

وقالت المسؤولة الطبية ليوسا تاكي ناسيري للصحفيين إن مسؤولي الصحة ضبطوا امدادات اللقاح وأوقفوا برنامج التطعيم، مع بحث الشرطة في الأمر.

ودعا رئيس وزراء ساموا تويلابا أيونو سايللي ماليليجاوي إلى "إجراء تحقيق كامل في الظروف التي أدت إلى هذا الحادث المدمر".

وقال في بيان نشر يوم الاثنين: "هناك بالفعل عمليات ستحدد ما إذا كان الإهمال عاملا"، مشيرا إلى أنه إذا تم إثبات ذلك فإنه سيتم اتخاذ إجراءات "لعدم تكرار مثل هذه المأساة والتحقيق مع المسؤولين عنها".

ويعطى تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية للأطفال منذ عام 1971 ويتم إعطاؤه عمومًا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 شهرًا تقريبًا ، مع جرعة تنشيطية ثانية عندما يصلون إلى ثلاث أو أربع سنوات.

وقالت هيلين بيتوسيس هاريس، عالمة اللقاحات في جامعة أوكلاند، إن تطعيم شد الثلاثي الفيروسي يستخدم منذ عقود في جميع أنحاء العالم و "نادرا ما يحدث حدث مأساوي مثل هذا".

وأضافت أن هناك سببين رئيسيين لحدوث مثل هذا الحدث.

وأوضحت بيتوسيس هاريس: "خطأ طبي، حيث يتم تحضير اللقاح للحقن بشكل غير صحيح ويتم حقن المادة الخاطئة" أو "تلوث اللقاح بسبب تركه في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة من الزمن".