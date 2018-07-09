يخطف خطيبته خوفاً من انفصالها عنه

المصدر: د ب ا

كشفت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين عن محاولة رجل اختطاف خطيبته خوفا من الانفصال عنه.

وذكرت الشرطة اليوم أن الرجل /22 عاما/ توجه إلى شريكه حياته المستقبلية في مقر عملها في متجر بمدينة بفورتسهايم بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا أول أمس السبت، وسحبها إلى الخارج ودفعها إلى داخل سيارته، بينما كانت تدافع عن نفسها بقوة وتصرخ طلبا للمساعدة.

وأضافت الشرطة أن سبعة شباب أرادوا مساعدة السيدة /22 عاما أيضا/ ولكنهم لم يستطيعوا إيقاف الرجل الغاضب.

وجاء في تقرير الشرطة أنهم أحاطوا بالسيارة، التي عادت إلى الخلف واصطدمت بشاب / 14 عاما/ في خصره.

ولكن الشرطة استطاعت توقيف الرجل بعد ذلك بوقت قصير على طريق سريع، وتم نقل خطيبته التي كانت مصابة بكدمات إلى المستشفى.