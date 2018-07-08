نجح في الثانوية بتفوق .. وقتلته رصاصة الاحتفال

المصدر: د ب ا

قتل طالب فلسطيني وأصيب آخرون برصاصات طائشة اليوم الأحد، خلال احتفالات بإعلان نتائج الثانوية العامة، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن طالبا /18 عاما/ من سكان حي الشجاعية شرق غزة قتل جراء إصابته برصاصة طائشة، برأسه خلال احتفال بنجاحه بمعدل عال في الثانوية العامة.

وأضافت المصادر أن فتاتين أصيبتا بجروح متوسطة إحداهما في غزة والأخرى في وسط القطاع جراء رصاصات طائشة، خلال الاحتفال بنتائج الثانوية العامة.

وسمع على نطاق واسع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة فور صدور نتائج الثانوية العامة.

وحذرت الشرطة من إطلاق الرصاص خلال الاحتفالات وتعهدت بملاحقة الفاعلين.

وبحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام 72 ألفا و604 طالب وطالبة نجح منهم 48 ألفا و420 بنسبة بلغت 69ر66%.