السعودية: القبض على خادمة قتلت طفلة وسددت طعنات لشقيقها

المصدر: البيان الالكتروني

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً من سعودية تفيد بقيام عاملتها المنزلية (أثيوبية الجنسية/ في العقد الثالث من العمر) بالاعتداء على كلٍ من ابنها البالغ من العمر (14عاماً) وشقيقته (12عاماً) داخل منزلها الواقع بحي لبن غرب العاصمة الرياض وطعنهما عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسديهما، حيث اتضح وفاة الطفلة متأثرة بجراحها وتعرض شقيقها لطعنتين في البطن والصدر نقل على إثرها للمستشفى وحالته الصحية حرجة.

وبحسب صحيفة الرياض فقد تم القبض على العاملة المنزلية وتحريز أداة الجريمة (سكين)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقها من قبل الجهة المختصة أقرت بما نسب إليها, وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.