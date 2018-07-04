غضب في فرنسا بعد مقتل شاب على يد الشرطة

المصدر: أ ف ب

اندلعت أعمال عنف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في مدينة نانت بغرب فرنسا، عقب أن قتلت الشرطة شابا.

وذكرت صحيفة ويست فرانس أنه تم إضرام النار في عدد من السيارات وعدة متاجر في مناطق أفقر بالمدينة.

وقال مسؤول أمني محلي إن الواقعة بدأت عندما أمرت دورية للشرطة سائق 22 عاما بالتوقف والتوجه معها لمركز الشرطة.

وذكر مدير الأمن العام جان كريستوفر برنار إن السائق قام بالرجوع بالسيارة للخلف للهروب من الشرطة، ودهس أحد أفراد الدورية، مما دفع رجل شرطة آخر لإطلاق النار عليه، وأسفر ذلك عن إصابة السائق بإصابات خطيرة.

وأضاف برنار أن السائق توفى لاحقا في المستشفى.

ونقلت شبكة بي أي اف تي في عن شباب القول إنهم كانوا شهود عيان على الواقعة وأن السائق لم يدهس أي من رجال الشرطة.

وقالت رئيسة الشرطة نيكول كلين إنه يبدو أن السائق كان مطلوبا للقبض عليه من قبل الشرطة. وأضافت لشبكة "بي اف ام تي في" أن أعمال الشغب أسفرت عن وقوع "أضرار كبيرة" ولكنه تم استعادة الهدوء.