تعود للحياة من ثلاجة الموتى

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد إعلان وفاتها ووضعها في ثلاجة الموتى بالمشرحة، عادت امرأة في جنوب أفريقيا للحياة، بعد أن اكتشف أحد العاملين بالمشرحة أنها لا تزال تتنفس.

وكانت المرأة، التي لم يتم الإفصاح عن اسمها، قد تعرضت لحادث سير، إذ انقلبت السيارة، التي كانت تقلها مما أدى إلى وفاة الشخصين اللذين كانا برفقتها.

وعندما فحصها رجال الإسعاف التابعين لإحدى الشركات الخاصة، وجدوا أن "لا علامات للحياة" تظهر عليها وأعلنوا وفاتها، وفقاً لسكاي نيوز.

وبعد أن نقلت المرأة إلى المشرحة وتم وضعها في ثلاجة الموتى، اكتشف أحد العاملين هناك بأنها لا تزال تتنفس، وتم نقلها على الفور إلى إحدى المستشفيات، وفتح تحقيق في الحادثة.