ألماني ينتحر بعد العثور على جثث أم وأبنائها في المنزل

المصدر: د ب أ

عثرت الشرطة بولاية بافاريا جنوب ألماني على جثث أم /29 عاما/ وثلاثة أطفال أحدهما في الثالثة والثاني في السابعة والثالث في التاسعة من عمره داخل شقة بمدينة جونسن هاوزن بالولاية.

كما رجحت الشرطة أن يكون الأب البالغ من العمر 31 عاما قد ألقى بنفسه من شرقة الشقة بالطابق الثالث بأحد المنازل في المدينة أيضا.

وتفيد المعلومات الأولية اليوم الثلاثاء بأن الوالد قد أصيب بجروح خطيرة نتيجة ذلك ولكنه لا يزال على قيد الحياة.

وحسب الشرطة فإن أحد أقارب الأسرة عثر على الوالد ملقى أمام العمارة المكونة من تسعة طوابق وأبلغ رجال الإسعاف والشرطة.

وتم نقل الرجل للمستشفى وستجرى له جراحة فورا.

وأوضحت الشرطة أن هذا القريب هو نفسه الذي اكتشف جثث أفراد الأسرة داخل الشقة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل في حالة لا تسمح له بالحديث.