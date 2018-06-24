مفاجأة صادمة في جريمة هزت مصر

المصدر: البيان الالكتروني

في مفاجأة صادمة ألقت الشرطة المصرية القبض على المتهم بقتل ربة منزل وطفلتيها داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وأكد مصدر أمني بأن الأب هو "القاتل".

وكشف المصدر وفقا للصحف المصرية إن "الأب صلاح، نجل الفنان المرسي أبو العباس، أقدم على فعلته بسبب مروره بأزمة نفسية جراء ضائقة مالية ألمت به الفترة الأخيرة".

وأشار المصدر إلى أن المتهم كان يعمل في مجال تجارة السيارات، واعتاد تداول أمواله في البورصة، قبل أن يتكبد خسارة فادحة مؤخرا، ويقوم باقتراض مبالغ مالية من آخرين، نتج عنها إصابته بأزمة نفسية.

وشدد المصدر أن الأب ارتكب جريمته، وبعثر محتويات الشقة، وزعم سرقة مبلغ مالي "340 ألف جنيه" قيمة نصيبه من بيع ميراثه الذي تركه له والده.

وعثر على جثث الأم هبة (38 عاما)، وهي مصابة بكدمات بالعين والصدر، وابنتيها "جنة الله" (12 عاما)، مخنوقة بسلك تليفون، وحبيبة (10 أعوام)، بكيس وسادة.

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