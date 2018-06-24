شاهد.. سيدة تحطم سيارة فيراري بعد دقيقتين من شرائها

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سيدة صينية وهي تحطم سيارة فيراري في حادث مرور، بعد دقيقتين فقط من جلوسها خلف المقود وانطلاقها بسرعة في شارع مزدحم.

وقالت "روسيا اليوم" إن السيدة التي اشترت السيارة لتوها فقدت التحكم فيها نتيجة انزلاقها بسبب سقوط الامطار لتصطدم بسيارة أخرى في الجانب الآخر من الطريق، وتتسبب في تصادم عدد من السيارات ببعضها البعض.