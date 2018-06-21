وفاة شابة سعودية غرقاً في سريلانكا

المصدر: البيان الالكتروني

لقيت شابة سعودية مصرعها غرقا، أمس، بسريلانكا، وذلك عندما كانت برفقة عائلتها برحلة عبر قارب مطاطي.

وفي تفاصيل القصة الحزينة، قالت "العربية": إن الشابة هيا الظفيري، سعودية الجنسية، لقيت مصرعها بسريلانكا غرقا أمس خلال رحلة مع عائلتها كانوا جميعا في قارب مطاطي مع مجرى الشلال، فاصطدم في الصخور وانقلب، وتم إنقاذ العائلة ما عدا هيا تم العثور عليها متوفاة بعد عمليات بحث استمرت 15 ساعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا عدة هاشتاغات باسم ‏#مفقودة_سريلانكا ‏#هيا_الظفيري، وشاركوا بالدعاء لها.

فيما طالب آخرون الأسر التي لا تجيد السباحة عدم المغامرة وركوب القوارب المطاطية والخفيفة خوفا من الانقلاب في ظل انعدام وسائل السلامة ووجود منقذين في نفس المكان.

وتناولت الصحافة السريلانكية الخبر، ونشرت عنه في صحفها الصادرة اليوم.