مقتل مغني الراب «اكس اكس اكس تنتيشن» في حادث إطلاق نار

المصدر: د ب أ

قتل مغني الراب الأميركي اكس اكس اكس تنتيشن في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا الأميركية.

وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة بروارد إنه تم إطلاق النار على اكس اكس اكس تنتيشن، واسمه الحقيقي جاهسين اونفروي، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين، عقب أن اقترب منه شخصان لدى مغادرته لمتجر لبيع الدراجات البخارية في منطقة ديرفيلد بيتش.

وأضاف مكتب رئيس الشرطة في تغريدة " أطلق مشتبه به واحد على الأقل النار نحو اونفروي. وقد فر الاثنان في سيارة رياضية (اس يو في) سوداء اللون. ويقول المحققون إنه يبدو أن الحادث عملية سرقة محتملة".

وجرى نقل اونفروي/ 20 عاما/ لمستشفى بروارد، حيث تم إعلان وفاته.

ويذكر أن اونفروي أصدر أول أغانيه عام 2014.

ونعى مغني الراب كاني ويست اونفروي، وقال إنه كان ممتنا لوجود " اونفروي في الحياة".

ويذكر أن اونفروي لديه تاريخ من انتهاك القانون، حيث تم احتجازه في منشآه احتجاز للشباب عام 2014 لحيازته سلاح، وذلك قبل أن يتم سجنه عام 2016 لاتهامه بالسرقة والاعتداء باستخدام سلاح.

وبعد أشهر من خروجه بكفالة في يوليو 2016، تم اعتقاله مجددا واتهامه بالاعتداء على سيدة حامل.