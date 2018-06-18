بالفيديو.. تابوت الأم يقتل ابنها

المصدر: البيان الالكتروني

قالت السلطات الإندونيسية، إن شخصا لقي مصرعه، يوم الأحد، في جنازة والدته، أثناء محاولة المشيعين وضع تابوت المتوفاة على منصة شبيهة بالبرج، تنصب لاستقبال الجثامين قبل دفنها.

وكان المشيعون يحاولون حمل التابوت إلى أعلى المنصة حين انهار السلم الخشبي أرضا، فوقع الجميع على الأرض، وسقط التابوت بشكل مباشر فوق الرجل البالغ من العمر أربعين عاما متسببا بوفاته، حسب ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة قد وقعت في جزيرة سولاويسي، شرقي إندونيسيا، وهي منطقة يحرص سكانها على تنظيم جنائز كبيرة للموتى قد تطول لأيام، كما أنهم يذبحون الجواميس لطهوها وتقديمها كطعام للمعزين والفقراء، وفقا لسكاي نيوز عربية.