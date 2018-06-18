مقتل وإصابة العشرات جراء زلزال قوي غرب اليابان

المصدر: وكالات

قتل شخصان وأصيب العشرات بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر مدينة أوساكا غربي اليابان اليوم الاثنين.

ولقى رجل يبلغ من العمر 80 عاما حتفه في مدينة أوساكا وقُتلت طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في مدينة تاكاتسوى بعد أن حوصر كلاهما تحت أنقاض جدران، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو".

وعدلت الوكالة من قوة الزلزال بعد قراءة أولية وضعت قوته عند 5.9 درجة.

وذكرت وسائل اعلام يابانية إن السلطات في منطقة أوساكا اليابانية تخشى مقتل العديد من الأشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في الزلزال .

وتحدث التلفزيون العام "إن إتش كا" وقناة "اساهي" الخاصة عن احتمال وجود "العديد" من القتلى. وقالت شرطة أوساكا لوكالة " فرانس برس " إنها لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات على الفور.

وضرب زلزال قوي غرب اليابان صباح الاثنين من دون ان يرد تحذير بحصول موجات تسونامي، بحسب ما أعلنت السلطات.

وسارع رئيس الوزراء شينزو آبي إلى التشديد على أن الحكومة في حالة تعبئة،

وقال إن "الأولوية هي لإنقاذ حياة الناس". وأمر فريقه بأن "يجمع فورا المعلومات حول الاضرار المحتملة".

وقد تسبب هذا الزلزال القوي في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، مما تسبب في توقف حركة القطارات في وقت مزدحم وأثر على أكثر من 170 ألف منزل.

ولم ترصد هيئة التنظيم النووي أي شيء غير طبيعي في محطات المنطقة.