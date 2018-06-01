5 جرحى في حادث دهس في مانشستر ببريطانيا

أصيب 5 أشخاص بجروح مساء الخميس بعدما دهست سيارة عددا من الراجلين في مدينة مانشستر الكبرى حسب الشرطة البريطانية.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة ترافورد بارك في مانشستر بُعيْدَ العاشرة مساء بتوقيت بريطانيا الصيفي (التاسعة ت.غ) وفقا لسكاي نيوز.

من جهتها قالت دائرة الطوارئ في المدينة إن إصابات بعض الضحايا "خطيرة"وباشرت الشرطة بإغلاق منطقة الحادث.

وقال شهود عيان إنهم رأوا عناصر من الشرطة العلمية ينصبون خيمة في عين المكان.

وذكر مصدر أمني في مانشستر أنه لا توجد على الفور أدلة على أن الحادث ذو طبيعة إرهابية.