وفاة أفراد عائلة سعودية بالكامل في ظروف غامضة

ذكرت وسائل إعلام سعودية عن وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بمنطقة جازان جنوب المملكة، في ملابسات غامضة لم يحددها التحقيق بعد.

ونقلت صحيفة "سبق" أن مستشفى محافظة الدائر بني مالك شرقي منطقة جازان استقبل الليلة الماضية جثمان زوج وزوجته وطفلتهما بعدما عثر عليهم متوفين داخل مركبتهم في أحد جبال المحافظة.

وقالت مصادر "سبق" إن الجثث لم يتضح سبب وفاتها بعد، كونها أمضت وقتا طويلا، وهو الأمر الذي بات يستلزم تشريحا لمعرفة سبب ما حصل".

وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يحدد التحقيق أن تكون وفاة الطفلة ناجمة عن الاختناق بعد وفاة والديها كونه يظهر عليها أنها أحدث الجثث.