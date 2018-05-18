مقتل 8 في اطلاق نار في مدرسة اميركية

وقع حادث إطلاق نار أسفر عن سقوط ثمانية قتلى في مدرسة " سانتا في " الثانوية بالقرب من جالفستون، بولاية تكساس بجنوبى أمريكا، اليوم الجمعة، حسبما أفادت مصادر من سلطات إنفاذ القانون .

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن إد جونزاليز، قائد شرطة مقاطعة هاريس، قوله إن هناك شخصا واحدا محتجزا وآخر محبوسا على ذمة التحقيق. يبدو أن المشتبه به طالب، وفقا لمسؤول محلي من عناصر إنفاذ قانون.

وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولي إنفاذ القانون قولهم إن السلطات تحقق أيضاً لمعرفة ما إذا كانت هناك عبوة ناسفة تُركت في المدرسة.

وقال شهود عيان إن إطلاق النار وقع في أحد الفصول الدراسية للفنون وقد تم احتواء الحادث منذ ذلك الحين.

وقال الفرع الطبي بجامعة تكساس إنه يعالج ثلاثة مصابين بأعيرة نارية، اثنان بالغين وطفل.