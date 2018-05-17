مقتل 19 إثر انقلاب قارب بجنوب الهند

أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن ما لايقل عن 19 شخصاً غرقوا إثر انقلاب قارب بجنوب الهند، حيث أن معظمهم كانوا في قمرة سفلية في القارب للاحتماء من عاصفة.

ويبدو أن القارب الذي كان يقل عدداً كبيراً من الركاب قد تعرض لطقس مطير وعاصف وانقلب في نهر جودافاري في ولاية اندهرا براديش بجنوب البلاد مساء الثلاثاء الماضي.

وكان على متن القارب نحو 37 شخصاً. وقال كارتيكيا ميسرا، أحد مسؤولي الولاية، اليوم الخميس إنه تم إنقاذ 17 شخصاً أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، ومازال هناك راكب مفقوداً.

وشارك نحو 200 من رجال الإنقاذ في عملية انتشال القارب من قاع البحر على عمق 12 متراً.

وقال ميسرا " لقد انتشلنا 14 جثة من القمرة السفلية حيث كان الركاب يحتمون من الطقس السيئ. لقد أغلقوا الأبواب والنوافذ ولم يكن لديهم فرصة للنجاة عندما انقلب القارب فجأة".

وأضاف أنه تم العثور على خمس جثث أخرى في النهر، مشيراً إلى أن راكباً مازال مفقوداً ويتم البحث عنه.

وحمل رئيس وزراء الولاية ان شاندرابابو نايدو القائمين على تشغيل القارب مسؤولية انقلاب القارب بسبب اكتظاظه بالركاب وتجاهل التحذيرات من الطقس السيئ، وتعهد بأنه سوف يتخذ إجراء حاسماً.