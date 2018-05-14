هبوط طائرة صينية اضطرارياً بسبب انفصال زجاج قمرة القيادة

قالت إدارة الطيران المدني الصينية، إن طائرة تابعة لخطوط طيران سيتشوان هبطت اضطرارياً في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد اليوم الاثنين بعد انفصال زجاج على الجانب الأيمن من قمرة القيادة.

ونفت الإدارة إصابة أي راكب في الحادث، لكنها قالت إن الطيار الذي كان جالساً في المقعد الأيمن أصيب بخدوش والتواء.

وأضافت أن أحد أفراد الطاقم أصيب أيضاً أثناء الهبوط لكنها لم تدل بتفاصيل عما تسبب في انفصال الزجاج.

وأشارت الإدارة إلى أن طائرة الرحلة 3يو8633 التابعة لخطوط طيران سيتشوان أقلعت من بلدية تشونغتشينغ بوسط الصين صباح اليوم وكانت في طريقها إلى مدينة لاسا عاصمة التبت.

وذكر موقع (فلايت رادار 24) الإلكتروني، أن الطائرة كانت من طراز إيرباص إيه319.

وقالت متحدثة باسم إيرباص، إن الشركة ستقدم كل الدعم الضروري بناء على طلب إدارة الطيران المدني الصينية وخطوط طيران سيتشوان.

وقالت خطوط طيران سيتشوان عبر حسابها الرسمي على موقع ويبو، إن الطائرة أصيبت "بعطل فني" لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

ونشرت صحيفة (تشنغدو إكونوميك ديلي)، التابعة للحكومة صوراً للطائرة دون إحدى نوافذ قمرة القيادة كما بدت أضرار في أجهزة التحكم في قمرة القيادة.