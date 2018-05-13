بالفيديو.."سيلفي" لزوجين يقتل طفلتهما

توفيت طفلة رضيعة في شهرها العاشر عندما سقطت من بين ذراعي والدتها لثلاثة طوابق في الأسفل، أثناء سيرها على سلم متحرك بمول تجاري.

وقيل إن الأم كانت تأخذ صورة شخصية "سيلفي" مع زوجها في تلك اللحظة، ما تسبب في تلك الفاجعة.

وتبدأ اللقطات في مقطع فيديو مع أخذ الزوجين صورة سيلفي خارج أحد المحلات بجوار السلم المتحرك، ومن ثم يمشيان إلى أن يدركا السلم للذهاب للطابق الأعلى، حيث وقعت الحادثة في مركز تسوق بالهند بالطابق الثالث.

وبحسب المتسوقين الذين شاهدوا الحادثة، فقد طلب الزوج من زوجته التقاط صورة ذاتية لهما أثناء وجودهما على السلم، ما أدى إلى فقدان توازنها وسقوط طفلتهما.

وتُظهر اللقطات الطفلة وهي تسقط في الفجوة بين السور الحاجز والسلم المتحرك في مركز التسوق، في جانجاناجار، راجستان، شمال غرب الهند.

وأصيب المتسوقون بالهلع وهم يسرعون في محاولة لإنقاذ الطفلة، ولكنها ماتت على الفور بعد أن وصلت إلى الأرض.

وقد نقلت الطفلة إلى المستشفى، لكنها كانت قد فارقت الحياة.