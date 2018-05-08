قتيلان و14 جريحا في تصادم بين قطارين بألمانيا

ذكرت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) أن قطار بضائع اصطدم بقطار ركاب في جنوب ألمانيا اليوم الاثنين، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصين قتلا في الحادث.

وقالت دويتشه بان في بيان على موقعها الإلكتروني إن التصادم وقع في نحو الساعة 9:20 مساء بالتوقيت المحلي (1920 بتوقيت جرينتش) قرب محطة آيشاخ على الخط الواصل بين إنجولشتات وأوجسبورج في بافاريا.

ونسبت كل دويتشه بان وصحيفة زود دويتشه تسايتونج إلى الشرطة قولها إن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر.