فتاة هندية تصارع الموت بعد اغتصابها واحراقها

تصارع فتاة هندية تبلغ 17 عاما الموت بعد تعرضها للاغتصاب والحرق الجمعة في اليوم نفسه الذي شهد جريمة مماثلة في ولاية جهارخاند نفسها مع تكرار الاعتداءات التي تستهدف النساء في الهند، وفق ما افادت الشرطة الاثنين.

وفي يوم الجمعة نفسه اغتُصبت فتاة عمرها 16 عاما بعد خطفها وقتلها مغتصبوها بإحراقها حية.

وقال شايلندرا برنوال مفوض الشرطة في مقاطعة باكور لوكالة فرانس برس "تعرضت الفتاة لحروق من الدرجة الاولى بنسبة 70 بالمئة. هناك أمل بنجاتها". واوقفت الشرطة شابا يبلغ 19 عاما يقيم في الحي نفسه الذي تقطنه الضحية.

وقال برنوال "لقد سكب مادة الغاز عليها وأشعل النار فيها".

وفي يوم الجمعة نفسه، وقعت جريمة ثانية أحدثت صدمة في البلاد في مقاطعة شاترا في جهارخاند حيث اوقفت الشرطة 15 شخصا.

واشتكت عائلة الضحية إلى مجلس الحكماء في البلدة الذي طلب من اثنين من المشتبه بهم دفع غرامة قدرها 50 ألف روبية (750 دولارا) وإجراء مئة تمرين ضغط.

وأثارت هذه العقوبة سخط المتهمين اللذين أبرحا أهل الضحية ضربا وأحرقا منزل العائلة والفتاة بداخله.