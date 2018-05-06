بالفيديو.. كوارث طبيعية ألمت بالعالم

شهد العالم مؤخراً حدوث كوارث طبيعية عدة ضربت أنحاء متفرقة من ربوعه.

قفد هزت سلسلة زلازل جزيرة هاواي الاميركية، حيث قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن أكثر من 200 زلزال ضربت الجزيرة منذ الخميس الماضي إلى اليوم الاحد، كما شهدت الجزيرة ثوران بركان كيلاويا.

وفي الرابع من هذا الشهر ضربت رياح قوية جنوب مقاطعة اونتاريو الكندية بلغت سرعتها بين 90 و100 كم في الساعة.

وأمس السبت هطلت أمطار غزيرة على العاصمة التركية أنقرة تسببت في فيضانات خطرة.

إلى ذلك، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الجمعة الماضية إن باكستان شهدت ارتفاعا في درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية في شهر ابريل، كما رصدت المحطتان الجويتان الباكستانيتان في 30 ابريل الماضي أكثر من 50 درجة مئوية، وهي أعلى درجة مسجلة في باكستان من قبل الأمم المتحدة.