مقتل 20 شخصا بانهيار منجم فحم في باكستان

ذكر مسؤولون اليوم الاحد أن 20 عاملا على الاقل بأحد مناجم الفحم، لقوا حتفهم بعد انفجار، تسبب في انهيار المنجم، الواقع جنوب غرب باكستان.

وأصيب ثلاثة آخرون في الحادث، بالقرب من مدينة كويتا بمنطقة ماروار، بإقليم بلوشيستان مساء أمس السبت.

وكان أكثر من 24 عاملا ، يعملون في المنجم وقت وقوع الانفجار، طبقا لما ذكره سيد حسنين أحمد شاه من إدارة الانقاذ الاقليمية.

وأضاف شاه أن سقف المنجم انهار، في أعقاب انفجار، ناجم عن تراكم غاز الميثان.

وتابع أنه تم الانتهاء من عملية الانقاذ، التي استمرت لاكثر من عشر ساعات.

وأضاف "لقد انتشلنا 16 جثة من المنجم وأنقذنا سبعة مصابين".

وقال المتحدث باسم المستشفى، محمد اسلام إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى "كويتا" المدني، حيث توفي أربعة منهم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن معظم العمال كانوا من منطقة شانجلا بإقليم خيبر-باختونخوا، شمال غرب البلاد.

وتودي ظروف العمل السيئة داخل مناجم الفحم، في إقليم بلوشيستان، الغني بالمعادن، بحياة العمال، لكن غالبا لا يتم الابلاغ عن ذلك.