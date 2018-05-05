تبيع رضيعتها لعلاج شقيق زوجها

باعت امرأة (20 عاما) في إقليم فرياب بشمال أفغانستان رضيعتها (خمسة أشهر) لدفع تكاليف علاج شقيق زوجها.

وقالت عبيدة قيصري اليوم السبت إن الفقر المدقع وسوء الحالة الصحية لشقيق زوجها، دفع الأسرة إلى بيع الرضيعة مقابل 30 ألف أفغاني (420 دولارا) على أمل دفع تكاليف علاج العم من مرض سرطان الدم.

وأضافت عبيدة إن القرار كان صعبا للغاية عليها "لقد بكيت لأيام، إننى اشعر بافتقادها كل يوم".

وبحسب عبيدة، فإن زوجها عاطل ولم يكن هناك وسيلة أخرى. وبيعت الرضيعة قبل خمسة أيام لزوجين لاينجبان في فارياب.

وبعد تواتر الأنباء في الإقليم، تدخل المسؤولون وكذلك سكان فرياب لرد المبلغ المالي وإعادة الرضيعة لوالديها أمس الجمعة، حسبما قال جاويد بيدار الناطق باسم حاكم فرياب.