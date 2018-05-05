القبض على 14 شخصاً في الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

ألقت السلطات الهندية القبض على 14 شخصا على خلفية اغتصاب جماعي مزعوم لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما فى ولاية جهارخاند بشرق البلاد.

وقال جيتيندرا كومار سينج كبير المسؤولين فى المنطقة اليوم السبت إن عمليات القبض على هؤلاء الاشخاص بدأت فى وقت متأخر يوم الجمعة، ولايزال هناك ستة من المشتبه فيهم فارين.

وقال سينج:" ان اسرة الفتاة تقول ان الرجال، الذين انتابهم الغضب ازاء قيام والد الفتاة بالتقدم بشكوى الى مجلس القرية عن عملية الاغتصاب، هاجموا منزل الاسرة وضربوا أفرادها واضرموا النار فى الفتاة وهى على قيد الحياة بعد سكب الكيروسين عليها".

وأثبتت فحوص الطب الشرعى وقوع اعتداء جنسي على الفتاة.