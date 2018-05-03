إصابة 6 أشخاص في انفجار بولاية كونيتيكت الأميركية

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 من الشرطة، جراء انفجار وقع بمدينة نورث هيفن في ولاية كونيتيكت الأميركية.

وذكرت شبكة (سي بي إس نيوز) الأميركية أن حريقا كبيرا اندلع عقب الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الخميس).

وأضافت أن الشرطة أغلقت محيط الموقع الذي شهد الانفجار.

في السياق نفسه، أفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) أن الانفجار وقع أثناء التعامل مع شخص متحصن داخل منزل، مضيفة أن النيران اشتعلت بذلك المنزل.