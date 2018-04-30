وفاة طفلة تعرضت للاغتصاب بعد أسبوع من مكوثها في مستشفى بالهند

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن طفلة/ 6 أعوام/ تعرضت للاغتصاب والخنق في مدرسة منذ أسبوع، توفيت بعدما مكثت في مستشفى بشرق الهند لأكثر من أسبوع.

وقال كروتيباس جينا المسؤول بشرطة منطقة كوتاك إنه كان قد عثر على الطفلة في 21 أبريل الجاري فاقدة الوعي في المدرسة في منطقة كوتاك بولاية اوديشا، وبها إصابات في الرأس وعلامات خنق على عنقها.

وأضاف" لقد ألقينا القبض على شاب/ 23 عاما/ مشتبه في ارتكابه الجريمة".

ووفقا للتحقيقات الأولية، فان المتهم أغوى الطفلة واصطحبها لأحد مباني المدرسة وهي في طريقها لشراء بسكويت.

وأوضح جينا" يبدو أنه عقب أن اغتصبها في أحد مباني المدرسة حاول قتلها من خلال خنقها".

وقال شياما كانونجو، أحد المسؤولين بالمستشفى" توفيت الطفلة بعد إصابتها بأزمة قلبية. كان هناك فريق من المتخصصين من مجالات متعددة يقوم بعلاجها" مضيفا " لقد كانت في غيبوبة منذ أمس الأول السبت".

وأضاف أنه سوف يتم تسليم جثة الطفلة لأسرتها بعد تشريحها.

ويشار إلى أن الهند شهدت موجة غضب واسعة النطاق خلال الأشهر الأخيرة بسبب قضايا اغتصاب الفتيات الصغيرة.

وقد صدقت الحكومة الاتحادية مؤخرا على عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال، تشمل عقوبة الإعدام بحق المدانين باغتصاب فتيات أقل من 12 عاما.