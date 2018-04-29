ثماني بقرات تغلق طريقاً سريعاً في ألمانيا

هرعت الشرطة الألمانية إلى أحد الطرق السريعة غربي البلاد بسيارات دورية ومروحية بسبب ثماني بقرات هربت من مزارع تقع مزرعته بالقرب من هذا الطريق.

وأعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، ظهر اليوم الأحد، عن إغلاق الطريق السريع رقم 1 بالكامل بالقرب من مدينة مونستر في اتجاهيه لمدة تقرب من ثلاث ساعات.

وأضاف المتحدث أنه أمكن في الوقت الراهن الإمساك بست بقرات، فيما اتجهت البقرتان الباقيتان إلى أحد المروج الواقعة على مسافة نحو خمسة كيلومترات من الطريق السريع لتأكل الحشائش في سلام.

وكان تدخل الشرطة لأسباب أمنية نظرا لأن البقرات كانت قريبة بشكل مباشر من الطريق السريع.

وأوضح المتحدث أن المزارع عمل بالاستعانة ببعض المساعدين وعشر سيارات دورية ومروحية تابعة للشرطة من أجل دفع البقرات للاتجاه نحو المرج.

وحسب معلومات وردت إلى محطة (دبليو دي آر)، فإن الحادثة تسببت في تكدس طابور من السيارات لمسافة عشرة كيلومترات.

وذكرت الشرطة أن الواقعة لم تسفر عن وقوع حوادث وقال المتحدث "تمكننا من إنهاء العملية دون خسائر".