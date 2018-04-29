يرمي بنفسه تحت القطار لكسب "الإعجابات"!

تداول ناشطون على الانترنت مقطع فيديو لشاب يرمي نفسه تحت سكة حديدة لحظة عبور قطار مترو الأنفاق في العاصة الروسية موسكو مستغلا وجود فراغات بين القضبان في مغامرة مجنونة غير محسوبة العواقب .

وكما تشاهدون في المقطع أدناه فقد تموضع الشاب بطريقة مخيفة في الحفرة بين فراغات القضبان وغطى رأسه بيديه بينما كان القطار يدخل المحطة.

واستغرب المتابعون للمقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي من الطريقة الغريبة لجمع الإعجابات "اللايكات" وإظهار البطولة.