مقتل 7 أشخاص بحريق في مصنع بشمال تايوان

قال مسؤولون في تايوان اليوم الأحد إن سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم خمسة من رجال الإطفاء واثنين من العمال المهاجرين، لقوا حتفهم جراء حريق في مصنع بشمالي تايوان.

وتسبب الحادث أيضا في إصابة سبعة آخرين من رجال الإطفاء بجروح خطيرة، حسبما ذكر مكتب إدارة الكوارث بالحكومة.

واندلع الحريق في وقت متأخر من مساء السبت في شركة "تشين بون" الصناعية في مدينة تاويوان.

وقالت إدارة الاطفاء بالمدينة أن أكثر من 180 من رجال الإطفاء و 67 سيارة إطفاء وإسعاف أرسلت إلى الموقع.

وأوضحت إدارة الإطفاء ان جهود الإنقاذ استمرت في المصنع حتى صباح اليوم الأحد.