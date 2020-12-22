الفنان محي إسماعيل يثير الجدل بتصريحاته عن عادل إمام

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار الفنان المصري محي إسماعيل جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية بتصريحاته عن الفنان الكبير عادل إمام.

وقال إسماعيل، خلال لقاء له في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، أمس، الذي تبثه قناة دي إم سي، إنه رفض المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أن شركة الإنتاج تحدثت إليه وأخبرته بالعمل فقال: "عادل إمام يكلمني الأول، شكراً مش عاوز".

وأضاف أنه لا يرغب بالمشاركة في الدراما التلفزيونية، موضحاً أنه قدّم 12 مسلسلاً من المسلسلات العظيمة هناك من تعمد عدم عرضها، وأنه لو عُرضت عليه الملايين لرفض ذلك، مؤكداً عشقه للسينما، وأنه يرفض أيضاً المشاركة في المسرح.

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