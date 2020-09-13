ماذا تعرف عن فبركة الفيديوهات؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف خبير أمن المعلومات المصري، وليد حجاج، الستار عن أحدث أساليب فبركة الفيديوهات والصور وتزييفها، لافتاً إلى أن تلك الجريمة أضحت أكثر سهولة ولا تحتاج إلى خبرة كبيرة.

وأوضح حجاج، اليوم، خلال لقاء على قناة "صدى البلد"، أن أدوات التزييف والفبركة واستحداث فيديوهات كثيرة ومجانية وسهلة الاستخدام، مؤكداً ضرورة البحث عن مصدر المعلومة قبل تصديقها.

وقال إنه يتم تزييف وفبركة فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات بسيطة للمونتاج، مشيراً إلى تقنيات إدخال المؤثرات والخدع البصرية.

وأضاف أن هناك طريقة للتزييف تسمى "التزييف العميق"، حيث يجري استحداث فيديو لشخص ما في مكان ما لم يذهب إليه مسبقاً بشكله وصوته وبكلمات لم يتفوه بها من قبل، منوهاً بأن قطاعاً عريضاً من الناس باتوا يتمتعون بالوعي ويهتمون بالسؤال عن المصدر.

وذكر خبير أمن المعلومات أن قلة خبرة مستخدمي التكنولوجيا وعدم البحث يساعدان على تصديق ما هو مزيف، موضحاً أن الفبركة تصل إلى الفنانين والمشاهير والمذيعين والأزواج، وتسبب مشكلات أسرية عديدة.

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